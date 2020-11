Francesco Bettuzzi, ex fiamma di Elisabetta Gregoraci, è tornato a parlare del suo rapporto con la showgirl e del suo ex marito, Flavio Briatore.

Francesco Bettuzzi, ex fidanzato di Elisabetta Gregoraci, è tornato a parlare della sua ex – attuale concorrente del GF Vip – e del suo rapporto con l’ex marito Flavio Briatore.

Elisabetta Gregoraci, l’ex fidanzato

Elisabetta Gregoraci e Francesco Bettuzzi sono stati legati per quasi 3 anni, ma la loro storia è stata vissuta da entrambi con la massima discrezione.

Ora che la showgirl è concorrente del Grande Fratello Vip, l’imprenditore ha deciso di dire la sua in merito al suo rapporto con gli uomini, con cui a suo avviso Elisabetta Gregoraci non si lascerebbe mai andare perché “sentirebbe il peso di esser stata legata a Flavio Briatore”:

“Io non so se ci fosse una clausola nel contratto prematrimoniale o nella separazione. Ma se mi metto a pensare a quante cose non potevamo fare o quante limitazioni ha avuto il nostro rapporto, posso anche non escluderlo”, ha dichiarato Bettuzzi a proposito del presunto contratto che la showgirl avrebbe firmato col suo ex marito (e che le vieterebbe di vivere le sue storie d’amore alla luce del sole).

“Vedevo che lei spesso si adombrava e mi diceva che certe cose non le poteva fare, o che non le potevamo fare, o solo che era meglio di no”, ha affermato l’imprenditore a proposito della loro storia d’amore.

L’ex fidanzato della Gregoraci ha anche affermato di averle sconsigliato di entrare nella casa del reality show, che secondo lui non rappresenterà una svolta per la sua carriera e che non le consentirebbe di vivere liberamente.

Le sue osservazioni verranno sottoposte ad Elisabetta Gregoraci? E soprattutto lei replicherà a quanto affermato dall’ex fidanzato sul suo conto? Per il momento la showgirl sembra aver messo in stallo anche la liaison con Pierpaolo Pretelli, con cui al GF Vip era scattato un certo feeling.