Melory Blasi ha annunciato via social insieme a suo marito che avrà presto una figlia femmina.

Ilary Blasi sarà presto zia: sua sorella Melory ha annunciato poche settimane fa di essere incinta. Lei e suo marito, Tiziano Panicci, a seguire hanno svelato con un tenero video sui social che avranno una bambina.

Melory Blasi avrà una figlia

Con un tenero video sui social Melory Blasi ha svelato che avrà una bambina: lei e Tiziano Panicci hanno utilizzato un modo molto in voga negli States per dare l’annuncio utilizzando un palloncino nero contenente al suo interno dei palloncini colorati (rosa) che sono serviti a svelare il sesso del bebè in arrivo. La coppia sembra più felice che mai e sui social in tanti hanno fatto loro gli auguri per questa splendida notizia.

A fare gli auguri alla coppia ci ha pensato il cognato Francesco Totti, che sui social ha scritto tra i commenti al loro post “Belli era ora”. Melory e suo marito sono lontani dal mondo dello show business e sono convolati a nozze nel 2017.

La notizia della gravidanza della sorella di Ilary è senz’altro una bella notizia per la famiglia Totti, che quest’anno ha vissuto momenti difficili. Solo pochi mesi fa è scomparso il papà di Francesco Totti, Enzo, e a seguire sia lui che Ilary Blasi sono risultati positivi al Coronavirus. Fortunatamente dopo alcune settimane d’isolamento entrambi sono guariti, ma hanno ammesso che questo Natale non sarà spensierato come i precedenti.