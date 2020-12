Maria Teresa Ruta sogna un giorno di diventare conduttrice di Domenica In: a risponderle ci ha pensato Mara Venier.

Maria Teresa Ruta ha dichiarato che uno dei suoi sogni sarebbe quello di diventare la conduttrice di Domenica In e l’attuale conduttrice del programma, Mara Venier, ha deciso di risponderle a mezzo social.

Mara Venier e Maria Teresa Ruta

Come molti altri vip anche Maria Teresa Ruta ha il sogno nel cassetto di poter condurre un giorno il salotto di Domenica In, attualmente sotto il timone di Mara Venier (probabilmente per l’ultimo anno). La famosa conduttrice ha deciso di rispondere personalmente alla showgirl, attuale concorrente del GF Vip, e a mezzo stories ha scritto: “Mi sa che c’è la fila…”, ha scritto la conduttrice, e ha aggiunto: “Ti adoro”.

Insomma, secondo Zia Mara il posto a Domenica In sarebbe ambitissimo, e chissà infatti chi prenderà il suo posto nel famoso salotto televisivo in futuro.

La stessa Mara Venier – insieme al marito Nicola Carraro – ha lasciato intendere che questa potrebbe essere l’ultima edizione del programma da lei condotta. La conduttrice infatti ha espresso il desiderio di trascorrere più tempo in famiglia, e in particolare con i suoi adorati nipotini.

La Venier inoltre non ha nascosto la sua preoccupazione dovuta all’emergenza Coronavirus e ha confessato che ogni sera, prima di tornare a Casa, si sarebbe infilata sotto la doccia per non rischiare di contagiare in alcun modo suo marito Nicola, che nel 2019 è stato operato per problemi polmonari. Oggi la conduttrice e suo marito sono più innamorati che mai e spesso sui social Mara Venier è la prima a parlare dei suoi sentimenti per lui.