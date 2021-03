Tommaso Stanzani, le caratteristiche del look del ballerino selezionato per il serale di Amici 2021 prima e dopo la partecipazione al talent show.

Il ballerino Tommaso Stanzani è uno dei giovani talenti selezionati per il serale di Amici 2021 e in lizza per la vittoria della nuova edizione del programma, regolarmente in onda su Canale 5, condotto da Maria De Filippi.

Amici 2021, Tommaso Stanzani: prima e dopo il talent

Tommaso Stanzani, dopo essersi garantito la partecipazione al serale, si sta impegnando per aggiudicarsi la vittoria del famoso reality. Il ragazzo, originario di Bologna, ha appena 19 anni ma, nonostante la giovane età, ha già viaggiato in tutta Italia per esibirsi in performance di ballo. La danza, infatti, rappresenta una passione costante nella sua vita, che coltiva sin da bambino e che lo ha spinto a intraprendere la carriera da professionista.

In questo contesto, il talent show Mediaset si configura come un importantissimo trampolino di lancio per consentire a Tommaso Stanzani, tra gli studenti prediletti dall’insegnante Alessandra Celentano, di avverare il suo sogno più grande. Proprio sul parco di Amici 2021, d’altronde, il ragazzo si sta facendo conoscere non solo per il suo notevole talento ma anche per la sua innata eleganza e per la travolgente ironia.

Hairstyle e fisico scolpito: i look del ballerino

Nel corso degli ultimi mesi, l’aspetto di Tommaso Stanzani sfoggiato in occasione del programma è diventato ormai perfettamente riconoscibile per i fan del talent show. Tuttavia, curiosando sui profili social del ballerino è possibile comprendere meglio quale sia lo stile tipico del 19enne, immerso nel mondo reale, lontano dai riflettori.

Su Instagram, Tommaso Stanzani documenta metodicamente le nuove tappe e i nuovi successi raggiunti affiancandoli a momenti e impegni tipici del quotidiano. Negli scatti postati in piattaforma, quindi, il concorrente di Amici 2021 appare in versioni inedite e, talvolta, distanti rispetto al look adottato per il talent.

In primo luogo, il ballerino ha spesso cambiato hairstyle nel corso degli anni: passando da tagli di capelli cortissimi, a un ciuffo leggermente mosso o a delle singolari treccine afro che risalgono all’estate 2020, fino ad approdare al look attuale espresso attraverso una lunga chioma legata all’indietro.

Sui suoi profili social, inoltre, il ragazzo ama mostrare il suo corpo scolpito dai ferrei allenamenti cui si sottopone con assiduità e costanza, mettendo in risalto soprattutto gli addominali, attraverso scatti in cui appare con la camicia sbottonata o senza maglietta.

La passione per la moda e per le griffe

Per quanto riguarda, invece, le scelte di Tommaso Stanzani in fatto di abbigliamento, nonostante ai giovani talenti di Amici 2021 sia stata concessa una certa libertà rospetto agli outfit da indossare, il 19enne si è sempre esibito optando per abiti di scena o dando vita alle sue performance in boxer, in modo tale da interpretare nel miglior modo possibile le coreografie assegnategli.

Sempre sul suo account Instagram, però, è possibile dedurre quale sia il vero stile del ballerino che sembra avere una naturale passione per le griffe. In differenti foto, ad esempio, appare mentre indossa canotte firmate Calvin Klein o T-shirt Moschino con l’iconica stampa dell’orsetto. Inoltre, sembra sempre seguire con attenzione i trend individuati per la stagione in corso.