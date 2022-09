Natalia Estrada compie 50 anni e racconta la sua nuova vita: ecco cosa fa oggi

La poliedrica Natalia Estrada compie 50 anni e coglie l'occasione per ripercorrere le tappe della sua carriera e raccontare com'è la sua nuova vita.

Il 3 settembre 2022 la splendida Natalia Estrada compie 50 anni, l’ex attrice, ballerina e conduttrice si è raccontata in un’intervista rilasciata al “Corriere della Sera” e ha raccontato di cosa si occupa nella vita oggi.

Natalia Estrada compie 50 anni: “I numeri non sono mai stati di grande interesse per me”

Classe 1972 e nativa di Gijón, la bellissima Natalia Estrada compie 50 anni e ha colto l’occasione per fare un bilancio della sua vita in un’intervista rilasciata al “Corriere della Sera”.

Ecco cosa ha dichiarato la Estrada in merito ai suoi 50 anni:

“I numeri non sono mai stati di grande interesse per me. Vero è che un cinque davanti può fare una certa impressione ma, se penso a quello che potevo fare e volevo fare trent’anni fa e quello che sto vivendo ora, ogni mia esperienza è stata e continua a essere frutto di scelte oculate, non certo di condizionamenti anagrafici”.