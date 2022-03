Previsioni meteo del 2 e 3 marzo: nubi sparse e temperature in aumento

Le previsioni meteo del 2 e 3 marzo raccontano di un'Italia ricoperta di nubi sparse. L'inverno più freddo sembra però alle spalle, aumentano le temperature

Le previsioni meteo del 2 e 3 marzo raccontano di un’Italia ricoperta di nubi sparse. L’inverno più freddo sembra però alle spalle, aumentano le temperature.

Previsioni meteo per mercoledì 2 marzo

Mercoledì 2 marzo il tempo sarà stabile su tutto il Nord Italia, con sole prevalente, soprattutto al mattino.

Nelle ore pomeridiane ci saranno velature, in particolar modo sulla Liguria, dove saranno più presenti verso sera. La situazione è simile anche nelle regioni del Centro Italia, in prevalenza soleggiato con qualche nube sull’Abruzzo e Molise. Al Sud la situazione si ribalta, il cielo sarà coperto al mattino, attese schirite al pomeriggio e sera.

Meteo, le previsioni per giovedì 3 marzo

Le temperature saranno in rialzo, giovedì 3 marzo, in tutto il Nord Italia, con le massime che oscilleranno tra gli 11 e 15 gradi.

Il tempo sarà soleggiato in tutte le regioni del Nord ad eccezione della Liguria dove sono previste piogge e nubi minacciose. Al Centro nubi in aumento sulle regioni tirreniche e diverse piogge su Toscana e alto Lazio. Al Sud invece il tempo sarà più soleggiato sulle adriatiche. Verso sera si abbatteranno delle piogge sul Nord della Sicilia. Temperature in aumento e massime tra i 10 e 14 gradi.