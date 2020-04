Cristiano Ronaldo è sempre in prima linea nella lotta al coronavirus, e ha deciso di partecipare alla campagna di beneficenza per la Croce Rossa Italiana postando sui social la sua foto con la maschera dell’Italia.

I campioni dello sport stanno facendo quello che possono nel loro isolamento. Cristiano Ronaldo di certo è tra quei privilegiati che possono permettersi di stare in quarantena in una villa spaziosa, ma trova sempre tempo per combattere il coronavirus con la beneficienza.

Il campione portoghese infatti ha deciso di partecipare alla campagna di donazioni per la Croce Rossa Italiana sul sito nevergiveup.tinaba.it con un semplice ma significativo post su Instagram in cui invita il popolo italiano all’unità con una maschera dell’Italia sul volto: “In questo momento molto difficile per il nostro mondo è importante unirci e sostenerci a vicenda”, messaggio a cui seguono gli hashtag #beyondthemask #nevergiveup.

In this very difficult moment for our world it is important we unite and support each other. Let’s all do what we can to help. #beyondthemask #nevergiveup

