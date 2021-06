Temptation, Federico su Floriana: “Non la vedo come madre dei miei figli”

Tra le coppie protagoniste della nuova edizione di Temptation Island quella formata da Floriana e Federico. Ecco cosa è successo

Questa sera su canale 5 è tornato in onda Temptation Island, con la prima puntata della nuova edizione trasmessa mercoledì 30 giugno 2021. Al timone del programma Filippo Bisciglia, pronto a raccontare le vicende delle coppie. Tra i protagonisti del programma la coppia formata da Floriana e Federico, con il ragazzo che si è lasciato andare ad uno sfogo che non è passato inosservato. Ecco cosa è successo.

Floriana e Federico a Temptation Island

La nuova edizione di Temptation Island è cominciata, con i telespettatori che hanno finalmente avuto modo di conoscere le coppie protagoniste. Tra queste quella formata da Floriana e Federico.

La presentazione di Floriana e Federico

Nel video di presentazione lui ha affermato: “Sono Federico, ho 34 anni e vengo da Palermo”.

Floriana dal suo canto ha affermato: “Sono Floriana ho 21 anni e vengo da Palermo, siamo fidanzati da due anni, all’inizio andava tutto bene e dopo un po’ ha iniziato a smettere di corteggiarmi come faceva all’inizio e anche a darmi un po’ per scontata”. Una situazione che lui non smentisce, tanto da dire: “Io quando ho delle certezze non faccio più quello che facevo prima, dico ‘Oramai è mia’ e non me la leva più nessuno”.

Floriana e Federico, il motivo

Floriana ha quindi spiegato il motivo che l’ha spinta a scrivere a Temptation Island, ovvero: “Voglio capire se realmente è innamorato di me o sta con me soltanto per una questione di abitudine”. Federico dal suo canto ha detto: “Affronterò quest’esperienza mettendomi in gioco al 100%, vado lì e quello che succede succede”.

Floriana e Federico, lo sfogo di lui

Nel corso della prima puntata Federico si è lasciato andare ad uno sfogo che ha fatto soffrire Floriana. Il ragazzo, ad esempio, ha sottolineato come la ragazza sarebbe fin troppo scaramantica, con questo aspetto che creerebbe problemi nel rapporto di coppia. “Noi abbiamo la foto whatsapp insieme e lei pensa che cambiarla possa portare sfortuna“, ha ad esempio raccontato Federico.

A ferire ancor di più la ragazza, però, sono state altre sue dichiarazioni. Federico, in particolare, ha detto: “Non si trucca e quando usciamo è spenta. Adesso non la vedo come madre dei miei figli“. La ragazza a quel punto è scoppiata in lacrime, con le altre ragazze che hanno cercato di confortarla.