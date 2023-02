Teo Mammucari ipnotizza Ilary Blasi: spunta il nome del nuovo format

Dopo l’addio a Le Iene, Teo Mammucari dovrebbe tornare presto in televisione con un nuovo programma.

Nelle ultime ore, il conduttore ha condiviso un video in cui si mostra mentre ipnotizza Ilary Blasi: è un indizio sul format?

Teo Mammucari ipnotizza Ilary Blasi

Mediaset è stata chiara: Teo Mammucari ha lasciato la conduzione de Le Iene perché per lui ci sono altri progetti in ballo. Non sono state fornite informazioni in merito al nuovo programma, ma nelle ultime ore è spuntato un video che sembra contenere qualche indizio. Il conduttore ha condiviso un filmato in cui si mostra mentre ipnotizza Ilary Blasi.

Teo Mammucari: spunta il nome del nuovo programma

Nel video in questione, Teo e Ilary sono a cena con un gruppo di amici. Ad un certo punto, Mammucari ha ipnotizzato alcuni dei presenti, compresa la Blasi. La conduttrice dell’Isola dei Famosi è stata al gioco e si è abbandonata tra le braccia del collega. L’esperimento sembra riuscito, ma non è stato questo dettaglio ad aver attirato l’attenzione dei fan. Teo, infatti, ha parlato di un ritorno in tv con La sfida.

Teo Mammucari conduce La sfida?

Teo non ha ipnotizzato solo Ilary. In un video successivo, infatti, lo si vede intento a fare la stessa cosa con Francesco Chiofalo. “Sto preparando il nuovo programma, La sfida“, ha scritto Mammucari. Al momento, non si hanno altre informazioni in merito.