Tommaso Zorzi si cancella da Twitter: la decisione

Tommaso Zorzi ha cancellato Twitter dal suo smartphone in seguito agli insulti ricevuti dagli haters.

Tommaso Zorzi si è cancellato dai social

Il motivo? Stando a indiscrezioni l’influencer si sarebbe stufato delle continue critiche ricevute da parte degli haters. Nelle ultime ore infatti moltissimi utenti avrebbero preso di mira Zorzi per la sua presunta partecipazione ad un nuovo programma su Discovery+. La questione per il momento non ha ricevuto né conferme né smentite e in tanti si chiedono se l’influencer tornerà sui suoi passi tornando di nuovo ad utilizzare la famosa app social.

Tommaso Zorzi: le critiche

Nell’ultimo periodo Tommaso Zorzi è stato spesso criticato per la sua “sovraesposizione” tv. Dopo la vittoria al Grande Fratello Vip infatti l’influencer è stato ospite fisso al Maurizio Costanzo Show, opinionista all’Isola dei Famosi, conduttore del suo primo format (Il Punto Z) e ospite in innumerevoli programmi. Secondo i rumor in circolazione proprio la sovraesposizione dell’influencer avrebbe spinto Mediaset ad accantonare l’idea di affidargli la conduzione di un nuovo format in prima serata, ma sulla questione non esistono conferme.

Tra i fanti che hanno criticato Tommaso Zorzi vi è anche Stefano Bettarini: “Una carriera la crei con tanti no, non con tanti sì.

Lui è un prezzemolino. Acchiappi tutto, ma a sparire ci metti poco. A quella gente che gli sta attorno non gliene frega nulla. Vogliono solo spremerlo. Gli dicono “prendi, prendi. Vai vai…” Quando trovi tutto assieme, e tutta questa visibilità, hai la mania di onnipotenza, accetti tutto. Ne ho visti tanti passare dai reality. E ad andare nel dimenticatoio ci metti un nano secondo. Non è difficile arrivare a certi livelli, ma restarci. Inoltre è difficile anche se non hai persone vicino che ti consigliano”, aveva affermato l’ex marito di Simona Ventura.

Tommaso Zorzi e le mancate ospitate dalla D’Urso

Nonostante Zorzi sia stato ospite di numerosi salotti tv sembra quasi che lui abbia accuratamente evitato di recarsi in quelli della D’Urso. Secondo i rumor in circolazione non correrebbe buon sangue tra i due volti televisivi, ma sulla questione al momento non vi sono conferme.