Wanda Nara possibile concorrente di un reality: ecco di quale si tratta

Wanda Nara valuta l'ipotesi di partecipare a un noto reality che la starebbe corteggiando da tempo: i dettagli della vicenda

A quanto pare per Wanda Nara le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Le più recenti indiscrezioni parlano infatti di un noto reality show che la starebbe corteggiando da tempo. Si tratta nella fattispecie di Master Chef Celebrity nella versione argentina, che starebbe cercando di convincere la moglie di Mauro Icardi a far parte del cast della prossima edizione.

💥 [FUERTE APUESTA] 💥 Wanda Nara, la figura que más quieren para “MasterChef Celebrity 3”: “Telefe quiere poner toda la guita para tenerla” >>> La producción del reality gastronómico haría cualquier cosa para contratar a la ocupada empresaria https://t.co/i9MbdAOGQ6 — Diario Crónica (@cronica) May 26, 2021

Wanda Nara pronta per un reality?

Come sappiamo, l’ex opinionista del Grande Fratello Vip vive a Parigi con marito e figli, tornando solitamente in Argentina solo per andare a trovare i suoi parenti una o due volte l’anno.

La produzione del reality spera tuttavia di ammaliare la prorompente soubrette, dichiarandosi disposta a pagare non solo il suo trasferimento, ma anche quello dei suoi famigliari al completo. Come si evolverà la cosa? Non resta che attendere ulteriori sviluppi per sapere se Wanda Nara arriverà a un accordo che sia soddisfacente per i suoi alti canoni di vita.