Addio alla diva di Alfred Hitchcock: le cause della morte

Eva Marie Saint è morta a 102 anni a Los Angeles per cause naturali. L’attrice, premio Oscar, era celebre per i film con Brando e Hitchcock.

Hollywood dice addio a Eva Marie Saint, morta martedì 6 ottobre 2026 a 102 anni nella sua casa di Los Angeles. L ’attrice, premio Oscar al debutto con Fronte del porto accanto a Marlon Brando, è scomparsa per cause naturali, come riferito dal suo addetto stampa Jeff Sanderson. Per il pubblico, l’attrice morta diva di Hollywood, resta soprattutto il volto di Eve Kendall, la protagonista di Intrigo internazionale di Alfred Hitchcock.

La morte dell’attrice di Alfred Hitchcock, dall’Oscar a Marlon Brando

La carriera di Eva Marie Saint era cominciata nel cinema nel 1954. Il primo film fu subito un successo. Elia Kazan la scelse per Fronte del porto, affidandole il ruolo di Edie Doyle, accanto a Marlon Brando.

Una parte importante. E un esordio difficilmente replicabile.

Saint vinse infatti l’Oscar come migliore attrice non protagonista per quel film. Era il suo primo ruolo cinematografico e la statuetta arrivò immediatamente, portandola tra i nuovi volti più riconoscibili del cinema americano.

Cinque anni dopo arrivò l’incontro con Alfred Hitchcock. Nel 1959 la regista la volle in Intrigo internazionale, dove interpretò Eve Kendall al fianco di Cary Grant.

Un personaggio elegante, ambiguo, diverso dalla giovane Edie Doyle di pochi anni prima.

Il film è rimasto legato anche alla celebre sequenza sul Monte Rushmore. Grant e Saint, in fuga, tra le gigantesche sculture dei presidenti americani. Una scena che ancora oggi fa parte dell’immaginario del cinema di Hitchcock.

Eva Marie Saint, una carriera oltre Hitchcock e la morte a 102 anni

Dopo i due ruoli che l’avevano resa famosa, Eva Marie Saint continuò a lavorare con alcuni dei nomi più importanti di Hollywood. Arrivarono Exodus, Grand Prix e altri film, alternando cinema e televisione.

Negli anni successivi il piccolo schermo diventò una parte importante della sua attività. Nel 1990 vinse un Emmy per People Like Us. Continuò inoltre a recitare anche in età avanzata, con apparizioni cinematografiche fino al 2014.

La notizia dell’attrice diva di Hollywood morta è arrivata il 6 ottobre. Saint aveva compiuto 102 anni il 4 luglio. È morta nella sua abitazione di Los Angeles per cause naturali, secondo quanto comunicato dal suo rappresentante.

Non un addio improvviso legato a una specifica malattia, dunque. Le fonti parlano di cause naturali.

Con la sua scomparsa se ne va una delle ultime protagoniste dell’epoca d’oro di Hollywood. Una carriera cominciata accanto a Brando, passata per Alfred Hitchcock e proseguita per decenni tra grande schermo e televisione. Una lunga storia, iniziata con un Oscar e arrivata fino agli ultimi anni senza perdere quel legame con i grandi classici del cinema americano.