Chef de “La prova del cuoco” transgender: “Mi sono sempre sentito una bambina: ora sono Chloe”

Lo chef de “La prova del cuoco” Riccardo Facchini ha annunciato, tramite un post apparso sul suo account Instagram, di essere una donna transgender.

L’importante comunicazione diffusa dallo chef dello show è stata diramata tramite un lungo post apparso sul suo account Instagram ufficiale. In questo contesto, ha spiegato:

“Negli ultimi mesi ricevevo messaggi che mi chiedevano come mai fossi così cambiata… Capelli biondi, faccia più tonda ecc..

Sin da piccolo mi sono sempre sentito una bambina. Ho iniziato il mio percorso di transizione due anni e mezzo fa ed ora mi sento pronta per fare l’ennesimo ed ultimo coming out con voi che mi avete seguito con affetto per anni alla prova del cuoco. Alcuni di voi non approveranno la mia scelta, ma sono convinta che chi mi ha apprezzato come Riccardo continuerà a farlo con altrettanto amore anche in questo momento.

Ora sono Chloe e sono orgogliosa in quanto donna transgender e fiera di avere accanto a me un uomo con la ‘U’ maiuscola che mi ha supportato e sopportato in questi anni, insieme a tutta la sua famiglia, agli amici cari e ai colleghi di lavoro”.

Chef de “La prova del cuoco” transgender: il processo di transizione

La didascalia pubblicata su Instagram compare a corredo di una fotografia che ritrae la chef Chloe Facchini insieme al suo compagno, che le è stato accanto nel corso degli anni che hanno caratterizzato il lungo processo di transizione. Il cambiamento, inoltre, è stato fermamente sostenuto anche dai familiari della donna.

La notizia, tuttavia, giunge in modo completamente inaspettato in quanto non erano mai trapelate indiscrezioni di questo genere circa la vita privata di Riccardo Facchini.

Chef de “La prova del cuoco” transgender: carriera e apparizioni in tv

La chef Chloe Facchini, nata come Riccardo Facchini a Monte San Pietro, comune in provincia di Bologna, ha ereditato la passione per la cucina dalla nonna, in tenera età. Per seguire il suo sogno, si è diplomata presso l’istituto alberghieroper poi dedicarsi a una lunga gavetta nei ristoranti di Bologna. Successivamente, ha trascorso prima un periodo in Francia, partecipando a uno stage presso la cucina dello chef stellato Anthony Genovese, e si è poi laureata in lingue e letterature straniere a Bologna.

Attualmente, Chloe Facchini gestiste il ristorante Opificio Senzanome che offre ai clienti piatti tipici della cucina tradizionale e corsi di cucina.

Tra le sue apparizioni nel mondo del piccolo schermo, infine, accanto alle sue partecipazioni a La prova del cuoco, possono essere citata anche la sua presenza a programmi in onda su Sky Uno, Bravo TV e Alice TV.