Nessun nuovo contagio da Coronavirus in ben quattro Regioni e nella provincia autonoma di Bolzano.

Il Coronavirus inizia la sua discesa, almeno in alcune Regioni di Italia. E nell’ultimo bollettino fornito dalla Protezione Civile emerge un dato importante: in quattro aree territoriali non si sono registrati nuovi casi di positività al Covid-19. Così come nella provincia autonoma di Bolzano. Le Regioni dove martedì 26 maggio non si sono riscontrati nuovi casi di contagio da Coronavirus sono: Molise, Basilicata, Calabria, Sardegna e a Bolzano.



Sospiro di sollievo, dunque, per un territorio come quello molisano che, per esempio, solo qualche giorno fa aveva fatto registrare un importante focolaio che aveva portato il Governo centrale ad alzare notevolmente la soglia di attenzione per il territorio. Anche la Santelli può dirsi soddisfatta: i rientri dal Nord Italia e le sue ordinanze che hanno fatto molto discutere – come le aperture del bar prima del 4 maggio – non hanno comportato una temuta nuova ondata di contagi da Coronavirus.

Coronavirus, i dati dei contagi delle Regioni

Una notizia positiva, quella dei zero nuovi contagi in quattro Regioni oltre la provincia di Bolzano, che può far pensare con fiducia al futuro.

Ed è per questo che Francesco Boccia, ministro degli Affari Regionali, ha evidenziato nel salotto di dìMartedì che: “Prima del 3 giugno è prevista una valutazione dei dati del monitoraggio che farà il ministro Speranza”.





“Valuteremo tra giovedì e venerdì. C’è un sistema condiviso dalle Regioni, che trasmettono ogni giorno tanti dati”. Insomma, l’Italia potrà presto ripartire. Nonostante l’allerta del Comitato Tecnico Scientifico che vorrebbe ‘bloccare’ ancora la Lombardia.