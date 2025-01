Farsi auscultare i polmoni restando a casa con lo stetoscopio smart

Las Vegas (Nevada), 14 gen. (askanews) – Quante volte la brutta tosse di un bambino impensierisce i genitori? È solo un raffreddore o qualcosa di più serio? Una startup polacca ha cercato una soluzione inventando StethoMe (presentato al Ces di Las Vegas, la fiera tech organizzata da Cta – Consumer technology association), uno stetoscopio smart e wireless da usare a casa per far auscultare i polmoni ai medici in remoto.

“Per i dottori riduciamo le visite non necessarie – spiega Pawel Elbanowski, cofondatore della startup – le persone se hanno dubbi possono essere visitate da casa, non devono andare fisicamente in studio e allo stesso tempo permette ai dottori di prendere decisioni basandosi su dati oggettivi”.

Il dispositivo, pensato anche per un uso su grande scala negli ospedali, registra e raccoglie i dati permettendo di accedere a un database con la cronologia di tutto quello che riguarda respirazione e stato del cuore del paziente, senza doversi basare sul racconto soggettivo sull’andamento della tosse o altri sintomi.

Le vendite per ora sono cominciate in Gran Bretagna, Polonia e Francia.