Gf Vip: lo sciopero della fame di Raffaella e Sophie interrotto mangiando di nascosto

Dopo aver aderito allo sciopero della fame di Jo Squillo per Chicco Forti, Raffaella e Sophie non hanno saputo cedere alla tentazione mangiando di nascosto

Nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello Vip, Jo Squillo aveva annunciato di voler iniziare uno sciopero della fame per richiamare l’attenzione sul complicato caso di Chicco Forti. Raffaella Fico e Sophie Codegoni avevano fatto i loro complimenti alla coinquilina, che aveva così chiesto loro se volessero accompagnarla in questa rimostranza.

Dopo un po’ di perplessità, le due gieffine aveva deciso di digiunare insieme alla cantante, che poi in giardino aveva ripreso gli altri concorrenti che facevano una grigliata precisando come loro tre si sarebbero nutrite di sola acqua e spiritualità.

Jo Squillo: “Fate il digiuno per Chico Forti?”

Raffaella: “Io quando non mangio per un giorno perdo 1 kg 2 kg”

Sophie: “Facciamolo, se domani usciamo dobbiamo essere magre”

MA CHE MESSAGGIO PASSA? QUI L’ATTIVISMO NON C’ENTRA NULLA #gfvip

— Vittoria (@Trash28797634) October 17, 2021