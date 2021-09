Il primo disco di Lil Nas X sta per “venire al mondo”

Lil Nas X sta per uscire con il suo nuovo disco "Montero", l'operazione di marketing alle sue spalle è davvero geniale

Il famoso rapper e cantautore statunitense Montero Lemar Hill, in arte Lil Nas X, è pronto a prendersi le luci della ribalta della scena musicale mondiale, con l’uscita del suo primo album in studio “Montero”, in uscita oggi, 17 settembre.

“Montero”

Una grande operazione di marketing della Columbia Records, etichetta per cui ha tempo fa firmato il rapper americano, atta ad alzare molto l’attenzione attorno all’artista, ha accompagnato l’annuncio e ora l’uscita del disco. Lil Nas X ha infatti annunciato l’arrivo di “Montero” pubblicando via social, sui suoi profili personali di Instagram e Twitter, diverse foto di lui da gravido, pronto a partorire il disco in breve tempo.

La strategia pubblicitaria

Sono, infatti, diversi i post pubblicati che lo ritraggono “incinto”. Addirittura in un video, il rapper finge di partecipare ad un vero e proprio baby shower, mostrandosi triste perché nessun’altro si è presentato. Nella giornata di ieri è apparso sul suo profilo Instagram un ultimo video che ritrae lo stesso Lil Nas X chiuso nel proprio bagno, intento a respirare profondamente, per tenere sotto controllo le contrazioni, segno inequivocabile che il disco sarebbe “nato” di lì a breve.

Il disco e i featuring

“Montero” conterrà 15 tracce e si aprirà con la title-track, “Montero (Call Me By Your Name), uscita già qualche mese fa come singolo e che ha raggiunto in breve tempo la cifra record di 350 milioni di streaming su Youtube e di quasi 1 miliardo su Spotify. Presenti nel disco anche numerosi featuring, tra cui la cantante Miley Cyrus nella canzone “Am i dreaming”.