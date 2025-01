Insediamento Maduro, il Venezuela chiude il confine con la Colombia

Caracas, 10 gen. (askanews) – Il Venezuela ha deciso di chiudere per tre giorni il confine con la Colombia in occasione dell’insediamento del controverso presidente Nicolas Maduro, in risposta a una presunta “cospirazione internazionale per disturbare la pace”. Lo annuncia il governatore dello Stato di Tachira, Freddy Bernal.

“Abbiamo informazioni circa una cospirazione internazionale per disturbare la pace dei venezuelani soprattutto in questa area di frontiera” afferma il governatore. “Chiedo quindi la comprensione di tutti i settori della società, allevatori, uomini d’affari, imprenditori e le persone che circolano sulla frontiera fra Venezuela e Colombia, affinché capiscano perché chiudiamo la frontiera con la Colombia dalle 5 del mattino di oggi fino alle 5 del mattino di lunedì prossimo, per ordine del presidente Nicolas Maduro”.