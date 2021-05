Isola dei Famosi, Valentina Persia in lacrime: il ricordo del compagno

Momento molto intenso all'Isola dei Famosi. Valentina Persia, in lacrime, ha ricordato il suo compagno Salvo, scomparso nel 2004.

Ci sono stati dei momenti molto emozionanti, di profonda commozione, durante la quattordicesima puntata dell’Isola dei Famosi. Valentina Persia è stata chiamata da Ilary Blasi per scambiare qualche chiacchiera particolarmente intima. L’attrice romana ha ricordato il suo compagno Salvo, scomparso nel 2004, e si è lasciata andare alla commozione e alle lacrime. Un confessionale davvero molto intenso in cui la donna ha raccontato tutto quello che è accaduto, facendo emozionare molto anche il pubblico.

Quello che ha dovuto affrontare Valentina è stato un dolore incredibilmente forte e ancora oggi si porta dietro questo peso, con tutti i segni che ha lasciato, nonostante siano passati diversi anni.

Valentina Persia in lacrime: il racconto della scomparsa del comapagno

Valentina Persia si è lasciata andare alle lacrime, all’emozione e ha parlato dell’amore vero e coinvolgente che ha vissuto. “Non mi sono più innamorata, non sono mai stata una ragazza che andava in giro a rimorchiare, sono una persona che scappa quando si innamora.

Ho avuto il privilegio di conoscere cosa significa amare, lo auguro a tutti quelli che hanno paura di credere nell’amore. Salvo mi aveva preparato alla sua dipartita, da quando siamo stati insieme gli infarti sono stati 5, vivo nella casa che abbiamo costruito per sposarci. Un amore interrotto non sarà mai un amore finito, ma ci sarà per sempre. Auguro a tutte le donne un amore così grande di un uomo che ama la donna, la venera, la lusinga” ha raccontato commossa l’attrice.

Valentina Persia in lacrime: la scomparsa di Salvo

Nel 2004, Salvo, il compagno di Valentina Persia, è morto a causa di una malattia al cuore, quando aveva solo 43 anni. “Ho perso, purtroppo, il mio compagno, che è morto prematuramente” aveva raccontato a Vieni da me nel 2020. “Il destino ha fatto il suo corso e mi ha portato dove sono ora. Ho avuto l’amore per quattro splendidi anni. Ho amato tantissimo e sono stata amata, e sono contenta di questo” ha aggiunto. Il lutto è stato devastante e Valentina si è rifiugiata nel sostegno e affetto dell’amico Leo Gullotta, che l’ha spinta a lavorare insieme al Bagaglino e l’ha sempre sostenuta. “Fu proprio Leo Gullotta che mi prendeva per il braccio, mi aiutava, mi parlava in catanese come il mio Salvo. Devo molto a lui” ha spiegato.