La regina Elisabetta affronta un nuovo lutto: è venuto a mancare il suo più caro amico

Il giornalista Ivor Herbert, amico di lunga data della regina Elisabetta, è scomparso all'età di 96 anni

La regina Elisabetta si trova ad affrontare in queste ore un’altra dolorosa perdita, la terza nel giro di poco più di un mese. Il giornalista e allenatore di cavalli da corsa Ivor Herbert, amico di vecchio corso di Sua Maestà, è difatti morto all’età di 96 anni.

Il decesso è avvenuto il 5 gennaio scorso, ma la notizia è stata confermata dal “Times” solo il 12 gennaio.

L’ex ufficiale delle Coldstream Guards, secondo quanto esplicitato dal “Daily Mail”, era ospite abituale del castello di Balmoral, nella zona dell’Aberdeenshire in Scozia. Fu inoltre l’allenatore del cavallo che vinse la Cheltenham Gold Cup nel 1957. Sempre a Ivor si deve peraltro la sceneggiatura di The Great St.

Trinian’s Train Robbery (La rapina più scassata del secolo) del 1966, revisione comica di un fatto davvero accaduto tre anni prima.

La pellicola racconta infatti l’assalto al treno postale Glasgow-Londra da parte di una banda di sgangherati rapinatori capeggiato da un misterioso boss che nessuno conosce. I 2,5 milioni di sterline del bottino verranno poi nascosti in un vecchio edificio in campagna, confidando che nessuno lo trovi.

Nella casa si insedia però il collegio femminile di St Trinians, così quanto la banda torna a riprendere i soldi viene sorpresa dalle collegiali e messa in fuga.

‘Herbert co-wrote the screenplay for the Great St Trinian’s Train Robbery … he was chairman of the Parish Council for 40 years and once persuaded Bunny Girls from the Playboy Club to open the village fete’ A full life … Ivor Herbert RIP pic.twitter.com/J0MTdZZcNr

— Tony Paley (@tonypaley) January 13, 2022