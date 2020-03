Non si placano le tensioni allʼinterno della Casa del Grande Fratello Vip: le accuse e gli scatti dʼira hanno ora coinvolto Zequila e la Elia

Anche nella Casa del Grande Fratello Vip 4 il clima è particolarmente teso, vuoi per le tensioni interne, vuoi per le preoccupazione destate dall’emergenza Coronavirus. Al centro della nuova bagarre ci sono finiti questa volta Antonio Zequila e Antonella Elia, protagonisti di un forte confronto causato niente meno che da Valeria Marini. L’ex star del Bagaglino si è dei fatti lamentata per l’ennesima volta della negligenza dei suoi coinquilini nelle pulizie di casa. I tentativi dell’attore napoletano ad abbassare i toni hanno però fatto infuriare proprio la Elia, che non si è risparmiata nemmeno contro di lui.

Come detto, la Valeria nazionale, stanca del disordine in cucina, si è dedicata lei stessa alle pulizie. Tuttavia ha voluto far sapere ai suoi compagni di avventura di essere particolarmente nervosa per questa situazione.

“Non mi va di raccogliere le briciole anche di chi mi toglie il saluto, lo faccio solo per quelli a cui tengo”, ha dunque precisato la Marini. Antonella, sentendosi chiamata in causa, non ha dunque esitato a commentare indispettita.

Grande Fratello Vip: nuovo litigio

Nel tentativo di sedare una nuova lite sul nascere, Antonio Zequila ha dunque chiamato in soccorso il collega Fabio Testi. “Dal momento che sei il più saggio, puoi ripetere alla gente di non stare sempre a ribadire quello che fanno in casa? Creano solo inquinamento acustico”. Antonella è così intervenuto nuovamente con tono molto piccato: “Vallo a dire alla tua amica, lei si deve limitare. E smettila con questo finto buonismo, che stai sempre dalla sua parte”.





Zequila, interdetto dalle parole della piemontese, ha quindi replicato: “Lo dico solo per evitare di scannarci in questi giorni difficili.

Non ho alzato i toni contro di te, facevo un discorso generale per limitare le liti”. Ribadendo che il suo era solo un suggerimento, Antonio ha infine precisato di non fare favoritismi per nessuno. Sarà finita qui?