Gemma e Nicola, lui smentisce la crisi? Il messaggio

Gemma e Nicola sono in crisi? La risposta del cavaliere 26enne a un commento sui social sembra levare ogni dubbio.

Dopo la pausa stagionale di Uomini e Donne Gemma Galgani e Nicola Vivarelli sono stati spesso avvistati assieme, ma nelle ultime settimane si è sparsa la voce riguardanti una “crisi tra i due” dovuta al fatto che la dama torinese avrebbe iniziato a nutrire dei dubbi sulla sincerità del cavaliere 26enne.

La risposta di Nicola al commento di un fan sembra però smentire la crisi.

Nicole e Gemma in crisi? La smentita

Nonostante sui social si avvicendino voci riguardanti la presunta crisi di Nicola Vivarelli e Gemma Galgani, la risposta del cavaliere a un commento di un fan sembra far pensare che non ci sia alcuna rottura in atto. Nicola si è concesso un servizio fotografico sulla spiaggia e il suo fan gli ha scritto: “Lo sai, io ti vedo bene con Gemma, poi qualsiasi luogo va bene: mare, monti laghi ecc.

Sono le persone con le loro differenti emotività che fanno la differenza”. Nicola avrebbe risposto con “100” ovvero dicendosi al 100% d’accordo con le parole espresse dal suo followers. Nelle settimane precedenti era circolata la voce riguardante una presunta partecipazione dei due a Temptation Island, così come quella riguardante alcune presunte prenotazioni di lussuosi hotel in cui trascorrere una vacanza romantica. Nicola in entrambi i casi aveva smentito la notizia, assicurando però che da parte sua non sarebbero mancate le sorprese per la dama torinese.





Per il momento i due non sono più stati avvistati assieme (dopo la passeggiata a Roma) e in tanti si chiedono se la storia avrà davvero un futuro o no.