Ida Platano ha pubblicato una foto su Instagram in costume e ha ottenuto un grande successo.

Ida Platano ha pubblicato una foto in costume in riva al mare e ha ottenuto un successo davvero incredibile. La ex dama di Uomini e Donne è sempre stata una tra le più amate e continua ad ottenere numerosi consensi ad ogni post che condivide.

Famosa soprattutto per la sua storia d’amore tormentata con Riccardo Guarnieri, Ida si è sempre mostrata sincera e autentica sul suo profilo Instagram e ha appassionato tantissimi fan. I due, dopo la quarantena trascorsa insieme, si sono nuovamente separati.

Ida Platano in costume

Ida Platano, che ha ricevuto una sorpresa, è sempre molto attiva sui social network, dove condivide foto e video dei suoi momenti di quotidianità. Lo scatto in costume è uno di quelli che ha ottenuto maggior successo. Non poteva certo passare inosservato, visto che nella foto si vede che la dama è in perfetta forma. I fan sono letteralmente impazziti per questa foto in costume in riva al mare e l’hanno riempita di commenti e di complimenti.

La dama, nonostante sia un po’ sfortunata in amore, può vantare un grande affetto da parte dei suoi follower.





La storia con Riccardo Guarnieri sembra essere di nuovo naufragata, probabilmente per i soliti problemi di incomprensione. La quarantena trascorsa insieme, invece che unirli, sembra averli divisi.

Non è ancora chiaro se sia una rottura momentanea o definitiva, ma probabilmente a settembre li vedremo di nuovo in studio per raccontare come stanno andando le cose tra di loro. Riccardo sarà stato geloso per questo scatto mozzafiato e per tutti i complimenti che ha ricevuto la dama?