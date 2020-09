Giulia De Lellis: “Andrea? I legami non cambiano”

Giulia De Lellis ha rivelato come starebbero oggi le cose tra lei e Andrea Damante, da cui si è separata di nuovo.

Giulia De Lellis, la rottura

Andrea Damante e Giulia Di Lellis si sono irreparabilmente separati.

I due si erano rimessi insieme durante il lock down per l’emergenza Coronavirus, ma l’unione è durata meno di un batter di ciglia. Dopo aver adottato insieme il cane Tommaso Kowalski, i due ex di Uomini e Donne – che sembravano pronti a fare il grande passo – hanno deciso di dirsi addio di nuovo. Stavolta però, senza rancori: è stata la stessa Giulia De Lellis a confessare come starebbero oggi le cose tra lei e il dj veronese.





“Le distanze e il tempo non cambieranno mai alcuni legami. Andrea è e resterà una delle persone più importanti della mia vita”, ha affermato a proposito dell’ex fidanzato, e ha aggiunto: “Stiamo cercando solo di vivere la nostra vita così come viene augurandoci solo il meglio.

Insieme o separati che sia”. Insomma, non è detta l’ultima parola, e chissà se in futuro i due torneranno a formare una coppia.

Dopo la loro prima – discussa – rottura, Giulia De Lellis aveva pubblicato il libro Le corna stanno bene su tutto – ma io stavo meglio senza, rivelando i tradimenti messi in atto dall’ex fidanzato nei suoi confronti e rivelando dettagli intimi – non sempre gioiosi – della loro vita sotto le lenzuola.