Stefania Orlando dopo la nomination: “Tommaso? Guai a chi me lo tocca”

Dopo la nomination al Grande Fratello Vip da parte di Tommaso Zorzi, Stefania Orlando ha svelato a mente fredda come starebbero le cose tra lei e il giovane influencer.

Stefania Orlando dopo la nomination

Durante la diretta del 14 dicembre Stefania Orlando si è sentita “tradita” dai suoi due punti di riferimento nella casa del GF Vip.

In una breve clip ha sentito Maria Teresa Ruta parlare “male” di lei, mente Tommaso Zorzi le ha rivelato di averla mandata in nomination. Dopo aver pianto ed essersi sfogata, Stefania ha parlato a mente fredda di quanto successo e ha affermato che, nonostante il suo dispiacere, continuerà a sostenere Zorzi che per lei meriterebbe di vincere il GF Vip.

“Maria Teresa me la sono ritrovata in una clip dove si lamentava di me che l’avevo abbandonata, Tommaso mi ha nominato.

Io Tommaso non lo nominerei neanche se mi legasse in giardino sotto la pioggia. I nuovi concorrenti destabilizzano e uno dovrebbe essere ancora più unito, ma invece di essere rassicurata mi sono sentita tradita”, ha dichiarato, e in merito a Tommaso ha specificato di volerlo continuare a sostenere perché per lei sarebbe come un figlio. Intanto a casa molti telespettatori non hanno apprezzato il comportamento di Zorzi nei confronti della conduttrice, e chissà che piega prenderanno le cose tra i due nei prossimi giorni.

Dopo la nomination l’influencer si era sentito in colpa e aveva chiesto scusa a Stefania Orlando per averla nominata. Al momento sembra che i due si siano chiariti, e chissà come andranno le cose nei prossimi giorni.