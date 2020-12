Arisa e Alberto Urso si esibiranno insieme nella diretta del 21 dicembre al Grande Fratello Vip.

Arisa e Alberto Urso sono gli ospiti speciali del Grande Fratello Vip nella diretta del 21 dicembre. I due si esibiranno in un duetto primo dello stop al programma per le feste natalizie.

Arisa e Alberto Urso al GF Vip

Il 21 dicembre gli ospiti del Grande Fratello Vip saranno i cantanti Arisa e Alberto Urso, che si esibiranno in un duetto di Natale per fare una sorpresa ai concorrenti del reality show. Per il programma si tratta dell’ultima diretta prima della Vigilia di Natale, e pertanto non ci saranno nomination fino al 28 dicembre (data in cui verrà trasmesso di nuovo il programma in diretta). Sembra che oltre ai due cantanti sarà presente anche l’ex concorrente Cristiano Malgioglio tra gli ospiti del reality show, che dovrebbe esibirsi in un brano musicale a tema natalizio. I concorrenti nella casa del reality show intanto sarebbero pronti a mostrare le coreografie di Matilde Brandi che hanno studiato nei giorni scorsi. Durante la puntata sembra che ci sarà anche una sorpresa per Tommaso Zorzi, ma al momento sulla questione non esistono conferme.

I concorrenti intanto si preparano ai festeggiamenti per il Natale, che quest’anno trascorreranno per la prima volta insieme nella casa del reality show. Il programma è stato infatti prolungato in via eccezionale fino a febbraio. Alcuni concorrenti – come Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini – hanno deciso di ritirarsi anticipatamente per trascorrere le Feste in compagnia dei loro cari. Nella casa del GF Vip, intanto, sono entrati nuovi concorrenti.