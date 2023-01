Mikayla lascia l'hockey per OnlyFans: "Un nuovo capitolo della mia vita"

La campionessa Mikayla Demaiter ha lasciato l’hockey per approdare su OnlyFans.

Da quando ha debuttato sulla piattaforma per adulti, ha avuto un successo strepitoso, tanto che è stata soprannominata “la star dell’hockey su ghiaccio più sexy del mondo”.

Mikayla lascia l’hockey per OnlyFans

Era una promessa dell’hockey, ma a soli 22 anni ha deciso di abbandonare lo sport per aprire un profilo su OnlyFans. Stiamo parlando di Mikayla Demaiter, originaria di Chatham in Ontario, Canada. Intervistata dal Daily Star, la giovane ha raccontato di aver scelto di debuttare nella piattaforma per adulti per dare una svolta alla sua vita.

Mikayala: perché ha scelto OnlyFans?

Mikayala è contenta di aver lasciato lo sport per OnlyFans. Ha ammesso:

“Ho detto addio all’hockey su ghiaccio, era ora di voltare pagina e iniziare un nuovo capitolo della mia vita. Non vedo l’ora di sapere cosa mi riserverà il futuro”.

La campionessa giocava come portiere nella squadra Bluewater Hawks della Provincial Women’s Hockey League. Era considerata una grande promessa dello sport, ma OnlyFans ha avuto la meglio.

Cosa condivide Mikayala su OnlyFans?

Mikayale ha un corpo perfetto ed è di una bellezza disarmante. Non stupisce, quindi, che su OnlyFans abbia avuto immediatamente un grande successo. Adesso che ha lasciato l’hockey è più soddisfatta della sua vita e non si pente di nulla. Sulla piattaforma per adulti, dove è stata ribattezzata “la star dell’hockey su ghiaccio più sexy del mondo“, condivide scatti e video bollenti che vanno a ruba.