Serie A, Allegri: "Juve-Lazio? È uno scontro diretto"

Tutto pronto per il big match della 29 giornata di Serie A tra Juventus e Lazio. In conferenza stampa Massimiliano Allegri, allenatore dei bianconeri, scalda i suoi e si prepara alla sfida: “È uno scontro diretto“.

Juventus a caccia di punti per l’Europa. Lazio: obiettivo consolidare la seconda piazza

Partita importantissima per la zona alta della classifica. La Juventus è infatti a caccia di punti per sopperire al gap delle 15 lunghezze di penalizzazione in seguito al caso plusvalenze, mentre la Lazio è desiderosa di consolidarsi come seconda forza del campionato.

Entrambe le compagini scenderanno in campo con un solo obiettivo: vincere, che significherebbe avvicinare sempre più la zona Europa. Intanto la Juve, con i suoi 44 punti, continua a sperare nel ripristino dei 15 punti sottratti: con 59 lunghezze si assesterebbe al secondo posto, sorpassando gli stessi bianco azzurri.

Allegri: rebus sulla formazione di domani, e su Sarri…

In conferenza stampa Allegri ha iniziato a svelare le sue carte per la partita, ma non tutte: rimane il mistero sulla formazione da schierare domani dal primo minuto. Tutto dipenderà dalle condizioni di Pogba, Bonucci e Chiesa, che sono tornati ad allenarsi con la squadra.

Incalzato dai giornalisti a proposito di Maurizio Sarri, tecnico dei laziali, il mister dei bianconeri ha detto: “Sta facendo un ottimo lavoro, soprattutto per quanto riguarda la solidità della squadra. Sarà difficile attaccarli, prevedo una partita equilibrata”.

“Cuadrado? non c’è molto da dire, ha preso tre giornate, Coppa Italia finita per lui”, ha detto invece i merito agli sgradevoli episodi avvenuti al termine del turno di andata di Coppa Italia tra Inter e Juventus.