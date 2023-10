Ilary Blasi, nuovi occhiali da sole di lusso dopo i Rolex: il prezzo

Il nuovo acquisto di Ilary Blasi ha conquistato tutti. La conduttrice ha sfoggiato degli occhiali da sole di lusso, dopo il suo soggiorno in Germania.

Ilary Blasi, nuovi occhiali da sole di lusso: il prezzo

Ilary Blasi è appena tornata dalla Germania e dall’Oktoberfest. La conduttrice ha trascorso la ricorrenza in compagnia del nuovo compagno, l’imprenditore Bastian Muller, e ha deciso di indossare il vestito tradizionale bavarese, il dirndl e due boxer braids, ovvero l’acconciatura con le trecce. Il look le è piaciuto così tanto che ha riproposto le trecce anche in Italia, mostrando il suo nuovo acquisto, ovvero degli occhiali di Philipp Plein dal costo di oltre 600 euro.

Ilary Blasi, la passione per il lusso e i Rolex

La particolarità di questi occhiali di lusso riguarda il contorno delle lenti, tempestato di piccoli cristalli. L’ex moglie di Francesco Totti ha sempre avuto una passione per il lusso, tanto che il Capitano le aveva regalato alcuni Rolex di grande valore. In questi giorni, in aula, stanno discutendo proprio di come verranno ridistribuiti gli orologi di lusso tra le due parti che, fino ad ora, avevano l’affido congiunto.