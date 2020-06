Rita Dalla Chiesa ha scritto a Mara Venier per dire alla padrona di casa di "Domenica In" di averla fatta commuovere.

L’ex conduttrice di “Forum” Rita Dalla Chiesa, dopo aver visto la replica dell’ultima puntata di “Domenica In“, ha voluto scrivere alla padrona di casa, Mara Venier, per confessare di essersi commossa. Nel corso dell’ultima puntata della trasmissione domenicale, si è espressa in maniera molto toccante, spiegando quanto la stagione appena conclusa sia stata difficile e complicata non solo per l’emergenza mondiale dettata dal Coronavirus, ma anche per la paura nutrita nei confronti del marito Nicola Carraro, il quale esce da un serio e importante problema ai polmoni.

Rita Dalla Chiesa scrive a Mara Venier

La Dalla Chiesa si è rivolta alla amica Mara con le seguenti parole su Instagram: “Alla fine, stanotte, dopo aver visto la registrazione piangevo con te. Quanto amore regali al pubblico (e alle amiche/sorelle)”. Immediata è stata la risposta della conduttrice veneta che ha scritto: “Grazie Rita amica di sempre”. Proprio domenica 28 giugno si è conclusa l’avventura di “Domenica In” per la stagione 2019-2020.

Quella appena terminata è stata l’edizione più lunga di sempre da quando va in onda la trasmissione. Molto emozionante è stato anche il gesto di Nicola Carraro, il quale ha fatto una sorpresa a Mara portandole delle rose rosse in studio.

La polemica di Laganà

Inaspettata è stata, invece, la polemica scatenata dal consigliere del Cda Rai Riccardo Laganà. Quest’ultimo ha scritto un duro tweet contro Mara Venier, parlando di “schiaffo alle leggi” e definendo “inaccettabile” l’atteggiamento della conduttrice nel corso dell’intervista a Romina Power. La padrona di casa di “Domenica In” ha, infatti, accolto l’ex moglie di Albano, in quanto ha perso la sorella Taryn, che da tempo lottava contro la leucemia.

Secondo il consigliere, la presentatrice non ha rispettato le norme relative al distanziamento sociale. Fino ad ora nessuna replica della Venier alle parole di Laganà.