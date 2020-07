Gianfranco Vissani è tornato a commentare le scelte del governo in merito al coronavirus, riferendosi nel dettaglio ai militari sulle spiagge

Gianfranco Vissani è tornato a commentare l’ancora caldissimo tema legato al coronavirus. In collegamento con il programma di Rete 4 Stasera Italia, condotto dalla brava Veronica Gentili, ha deciso di ri-palesare la propria opinione direttamente al governo. “Dopo quattro mesi siamo messi ancora così”, ha esordito il popolare chef, per poi ricordare che all’inizio della pandemia il presidente francese Emmanuel Macron aveva addirittura esportato la gente a continuare ad andare a teatro.

Gianfranco Vissani: Covid e terrorismo

L’argomento si è poi spostato a fatti più recenti, riferiti nella fattispecie alla decisione di mettere degli agenti sulle spiagge per controllare il distanziamento sociale. “Quei militari creano terrorismo, perché la gente ha paura e non torna più. Capisco che c’è il problema del virus, ma dobbiamo aiutarci altrimenti le aziende chiudono”. A onor del vero, Vissani non ha mai fatto mistero del poco apprezzamento riservato ai giallorossi.

A detta dello chef, i politici che ci governano non hanno idea di quello che stanno passando i commercianti e i ristoratori come lui.