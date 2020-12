Eva Herzigova è risultata positiva al Coronavirus e si trova in isolamento nella sua casa di Torino.

Eva Herzigova è risultata positiva al Coronavirus e sui social ha aggiornato i fan sulle sue non semplici condizioni. La modella si trova a Torino col marito e i tre figli, anche loro in isolamento.

Eva Herzigova: il Coronavirus

Anche la modella Eva Herzigova è risultata suo malgrado positiva al Coronavirus.

La modella si trova in isolamento a Torino insieme al marito, Gregorio Marsiaj, e i tre figli George, Philip e Edward. La modella ha aggiornato i fan via social sulle sue condizioni, affermando che i primi sintomi della malattia avrebbero iniziato a farsi sentire, rendendole tutto più difficile: “Dopo 3 giorni… tutto è iniziato con brividi pazzi e stanchezza fisica. Sto solo riposando il più possibile mentre compaiono nuovi sintomi ogni giorno. Grata per il mio corpo che combatte forte”, ha scritto nel suo post, subito riempito di messaggi d’affetto e auguri da parte dei fan.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eva Herzigova (@evaherzigova)

“Mi rendo conto di quanto sia super utile avere pasti preparati portati a casa tua, poiché anche cucinare diventa una sfida”, ha aggiunto Eva Herzigova. La modella non è l’unica ad essere risultata positiva al Coronavirus nelle ultime settiamane: come lei anche Alena Seredova, Ornella Vanoni e Orietta Berti (che ha confessato di essere risultata positiva alla malattia solo una volta guarita). A causa dell’emergenza sanitaria in Italia il Governo ha stabilito speciali misure restrittive per il periodo delle Feste di Natale.