Georgina Rodriguez incontra Chiara Ferragni a Madrid: “Colazione con la regina italiana”

La bellissima modella Georgina Rodriguez, compagna di Ronaldo, ha postato sul suo profilo social, alcuni scatti insieme all'influencer Chiara Ferragni

L’influencer Chiara Ferragni e la modella spagnola Georgina Rodriguez, a colazione insieme a Madrid, le due bellissime donne, si sono incontrate in occasione dell’arrivo nella capitale spagnola dell’imprenditrice digitale, in vista della partecipazione della stessa Ferragni ad un importante evento che l’ha vista protagonista.

Chiara Ferragni e Georgina Rodriguez: l’incontro

Alcuni scatti pubblicati su Instagram, rispettivamente nei profili social di Chiara Ferragni e di Georgina Rodriguez, sono dopo pochissimo tempo, divenuti virali e super commentati. Le foto ritraggono insieme la nota influencer e la compagna di Ronaldo, in occasione della visita effettuata da Chiara Ferragni a Madrid, in vista della presentazione spagnola della sua collezione limited edition a marchio Nespresso.

Le foto pubblicate sono state scattate all’interno del “Pestana CR7 Gran Vìa Madrid”, che si configura come la terza struttura alberghiera della catena posseduta dal noto calciatore portoghese, inaugurata da pochissimo tempo.

Chiara Ferragni e Georgina Rodriguez: il messaggio della spagnola

In occasione della pubblicazione degli scatti, che ritraggono insieme la Ferragni e la Rodriguez, la modella spagnola ha aggiunto alle foto postate un’importante dichiarazione:

“A colazione con la regina italiana“.

Una frase che testimonia, tutta la stima provata dalla Rodriguez, nei confronti di Chiara e che ha fatto supporre ai fan, che ci possa essere in cantiere, un prossimo progetto lavorativo e dunque un’imminente collaborazione tra le due, magari riguardante proprio l’apertura di un Temporary Cafè in Spagna, come quello inaugurato da poco dalla Ferragni, in quel di Milano.

Chiara Ferragni e Georgina Rodriguez: indiscusse regine di stile

In occasione dell’incontro avvenuto a Madrid, tra Chiara Ferragni e Georgina Rodriguez, le due hanno sicuramente scelto outfit altamente ricercati, certo molto sportivi, ma al contempo di grande stile e rigorosamente firmati.

Lo sbarco di Chiara Ferragni a Madrid arriva a pochi giorni di distanza dalla notizia della sua acquisizione ormai totale delle azioni della società da lei fondata nel 2009, della quale la nota influencer è ormai diventata titolare del 100% del capitale sociale. Un altro grande e importantissimo traguardo raggiunto dalla Ferragni, che insieme al marito Fedez e ai figli Leone e Vittoria, sembra essere diventata ormai una vera e propria regina italiana, all’interno della sua popolarissima e seguitissima Royal Family.

Non resta dunque che attendere ulteriori notizie, in merito ai prossimi progetti che verrano intrapresi dall’inarrestabile influencer italiana.