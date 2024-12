Esercito, presentato a Milano a Palazzo Cusani Calendesercito 2025

Milano, 6 dic. (askanews) – Nella splendida e suggestiva cornice di Palazzo Cusani, si è svolta la presentazione dell’edizione 2025 del CalendEsercito dal titolo “L’Italia Liberata”, evento organizzato dal Comando Militare Esercito Lombardia. L’edizione 2025 chiude una trilogia storica. Durante la cerimonia è stato evidenziato come il calendario punti a far conoscere ancora di più ai cittadini l’impegno ed il contributo che l’Esercito ha assicurato per la Liberazione del Paese. E dunque CalendEsercito anche quest’anno rappresenta il miglior regalo natalizio per chi ama la storia italiana.

L’evento è stato accompagnato dall’Inno nazionale interpretato al pianoforte dal maestro Adriano Bassi. Lo storico e scrittore Luigi Carretta e lo scrittore e scenografo Gian Luca Tirloni hanno approfondito i principali fatti d’arme a cui prese parte il ricostituito Esercito, dal Corpo Italiano di Liberazione ai Gruppi di Combattimento, illustrando le imprese ed il coraggio dei Corpi e delle unità ausiliarie che parteciparono alla Resistenza.

Il Comandante del CME Lombardia, Generale di Brigata Carmine Sepe, nel corso del suo intervento ha voluto ricordare l’ottantesimo anniversario della proclamazione della liberazione d’Italia, avvenuta il 25 aprile del 1945, un giorno da celebrare come Festa di tutti gli italiani.

L’Esercito anche in questa occasione, ha deciso di devolvere una quota del ricavato delle vendite del calendario contribuendo a sostenere l’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani ed i Militari di Carriera dell’Esercito (O.N.A.O.M.C.E.), che assiste attualmente, circa 500 orfani di Ufficiali, Sottufficiali, Graduati nonché dei militari di truppa.