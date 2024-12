Le immagini dei ribelli che festeggiano nelle strade di Aleppo

Aleppo, 30 nov. (askanews) – In queste immagini i ribelli di Hayat Tahrir al-Sham festeggiano dopo aver preso il controllo di più della metà della città di Aleppo, in Siria secondo quanto afferma l’Osservatorio siriano per i diritti umani attraverso i propri profili social. L’offensiva degli jihadisti contro il governo, sostenuto da Siria e Iran, ha permesso di prendere il controllo nel giro di poche ore senza alcuna resistenza da parte delle forze dell’ordine locali, In tre giorni di scontri sarebbero 287 i morti, tra combattenti, militari e civili.