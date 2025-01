Milano, 7 gen. (askanews) – In anteprima il video di “Tilt” il nuovo singolo di Cinzia Conso disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica da venerdì 10 gennaio 2025. Il brano è un viaggio nei meandri delle emozioni umane, una riflessione sincera su come un incontro casuale possa riaccendere sentimenti contrastanti e farci vacillare. La voce di Cinzia Conso, potente e determinata al tempo stesso, disegna una melodia delicata ma intensa, trascinando l’ascoltatore in un’esperienza intima e viscerale. Il brano caratterizzato da un sound pop elettronico con sonorità moderne è una combinazione di energia e introspezione che cattura perfettamente il dualismo emotivo espresso nel testo. Gli arrangiamenti, il mix e il mastering sono stati curati da Andrea Mietta, mentre le grafiche del progetto sono state realizzate da Angelo Riforma.

Il videoclip diretto da Salvatore Longobucco è un viaggio visivo ed emotivo che esplora il complesso incontro con una persona del passato, qualcuno che ha lasciato un segno profondo e indelebile nella nostra vita.

Cinzia Conso ha partecipato ad importanti eventi musicali e televisivi: nel 2002 affianca Valerio Merola e Jerry Calà, nel 2004 canta per “Furore” con Alessandro Greco, e dal 2006 al 2008 co-conduce “Le notti dello Statere.” È stata parte di tour con artisti come Stefano Sani, Lena Biolcati e Tiziana Rivale. Ha collaborato con programmi TV quali “Italia’s Next Top Model” e “The Coach” su 7Gold. Nel 2023 arriva tra i TOP 12 finalisti di The Voice Ungheria.