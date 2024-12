Volo Azerbaigian Airlines, l'esperto: è stato missile di difesa russo

Roma, 27 dic. (askanews) – La Russia mette in guardia dalle “ipotesi” che circolano sullo schianto dell’aereo della Azerbaigian Airlines, in volo da Baku a Grozny, che si è schiantato vicino alla città di Aktau, nel Kazakistan occidentale, provocando la morte di 38 persone. 29 sono miracolosamente sopravvissuti. Per il Cremlino “sarebbe inopportuno fare ipotesi prima delle conclusioni dell’indagine” ma secondo diversi analisti l’aereo sarebbe stato abbattuto accidentalmente dalla difesa antiaerea russa.

Ne è convinto Xavier Tytelma, franco-belga, esperto di aeronautica: “L’analisi dei rottami dell’aereo permette di sapere qualcosa in più sulla causa, e in particolare su queste tracce che si trovano soprattutto sulla coda dell’aereo – ha detto – c’è da dire che in un missile di difesa aerea ci sono centinaia e centinaia di proiettili d’acciaio che partono in tutte le direzioni e che possono scalfire la fusoliera dell’aereo, esattamente come si vede qui, si vede che questi impatti sono sul fondo della coda, vale a dire che il missile è esploso al di sotto, e questo non può essere un esempio di mitragliamento da parte di un kalashnikov”.

Inoltre, sostiene l’esperto, “abbiamo anche altri elementi all’interno dell’aereo, perché i passeggeri hanno anche filmato ciò che hanno visto intorno a loro durante il volo. Possiamo vedere che l’aereo si è depressurizzato, possiamo vedere che ci sono anche dei buchi all’interno, alcuni passeggeri condividono le immagini dei loro giubbotti di salvataggio, che devono indossare perché sono in superficie e questi giubbotti di salvataggio hanno dei buchi. Quindi abbiamo le prove dall’esterno e dall’interno che le schegge hanno effettivamente attraversato l’aereo, deve essere stato un missile di difesa aerea”.

Mentre all’aeroporto di Baku si rende omaggio alle vittime, in Azerbaigian è stata proclamata una giornata di lutto nazionale e sono state sospese tutte le celebrazioni per le festività.