Blitz anti-droga a Bologna: 22 arresti

Bologna, 11 dic. (askanews) – Vasta operazione antidroga della Polizia di Stato di Bologna nel corso della quale sono state eseguite 22 misure cautelari in carcere. Le indagini sono iniziate in seguito a un tentato omicidio avvenuto nel 2021 nel quartiere Pilastro. Secondo gli investigatori, la droga, in particolare la cocaina, veniva ceduta periodicamente da parte di un sodalizio italiano a numerosi clienti arabi che, a loro volta, distribuivano la droga in altre piazze. Gli indagati sono cittadini italiani, marocchini, tunisini ed albanesi.

Arrestate in flagranza di reato, inoltre, altre 7 persone; sequestrate dosi di cocaina, eroina, e marijuana, oltre a una pistola semiautomatica.