Ue-Mercosur, Meloni: decisione in base a come si compensano squilibri

Roma, 18 dic. (askanews) – “Sicuramente è importante la cooperazione con l’America Latina, particolarmente in questo tempo storico”, “sicuramente non è in discussione il rafforzare i rapporti di commercio con il Mercosur, quello che poniamo come problema è che l’accordo in quadro europeo già complesso per la competitività degli agricoltori non può penalizzare alcuna filiera. La questione della reciprocità è un tema. Abbiamo imposto agli agricoltori regole stringenti se importiamo da nazioni che non le rispettano stiamo creando uno squilibrio competitivo che pagheremo”.

Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante la replica al Senato sulle comunicazioni in vista del Consiglio Ue.

“Chiediamo di sapere che cosa la Commissione Ue ha in mente di fare per compensare gli squilibri che si potrebbero creare e la nostra decisione finale è sottomessa a questa risposta”, ha affermato Meloni. La questione “non è sta con Milei o con Coldiretti, io sto sempre con l’Italia”, ha aggiunto.